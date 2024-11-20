Сливочное масло в России c 12 по 18 ноября подорожало на 1,4%

С 12 по 18 ноября 2024 года плодоовощная продукция в России подорожала в среднем на 4,1%. Наиболее заметное увеличение цен зафиксировано на огурцы (+11,3%), помидоры (+6%) и белокочанную капусту (+4,7%), сообщил Росстат.

Кроме того, стоимость репчатого лука выросла на 4,4%, картофеля — на 3,8%, а столовой свеклы — на 1,6%. Среди других категорий продуктов наблюдается рост цен на масло сливочное (+1,4%), твердые и мягкие сыры (+1,3%) и подсолнечное масло (+1,2%).