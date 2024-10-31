Росстат: Недельная инфляция в России ускорилась до 0,27%

При этом за прошедшую неделю сливочное масло подорожало на 1,9%, мороженая рыба - на 0,9%, стерилизованное молоко, сметана, сыры и подсолнечное масло - на 0,7%.

Яйца, овощные консервы для детского питания и чай выросли на 0,6%, а свинина, колбасы, сосиски и гречка - на 0,3%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости на 0,4% выросли цены на сухие корма для домашних животных и туалетную бумагу.

Уточняется, что с начала года инфляция составила 6,55%.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор сохраняет приверженность цели по инфляции в 4%, однако в 2024 году она будет вдвое выше, передает «Радиоточка НСН».

