«Слишком рискованно»: Криптовалюту в будущем запретят для большинства инвесторов
Использовать криптовалюту должны инвесторы, обладающие достаточными знаниями и умеющие рассчитать все возможные негативные последствия, сказал НСН Олег Савченко.
Криптовалюта — высокорисковый актив, вряд ли в нее когда-нибудь разрешат вкладываться неквалифицированным инвесторам, однако это удобный инструмент для совершения трансграничных платежей. Об этом НСН заявил зампред Комитета по финансовому рынку, депутат Госдумы Олег Савченко.
Минфин ранее предложил разрешить компаниям из реестра бирж и торговых систем проводить организованные торги цифровой валютой, но при этом открыть их только для ограниченного круга «особо квалифицированных» инвесторов в рамках эксперимента. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». При этом предполагается, что расчеты в цифровых валютах разрешат всем участникам внешнеэкономической деятельности. Савченко предположил, что Минфин имел в виду криптовалюту, и объяснил, почему торговля предлагается лишь для ограниченного круга инвесторов.
«К видам цифровых валют относятся криптовалюта, виртуальная валюта и цифровая валюта центральных банков. Можно предположить, что в данном случае Минфин под термином “цифровая валюта” подразумевает именно криптовалюту. При этом все финансовые инструменты можно поделить на консервативные и рискованные. Криптовалюта — высокорисковый актив, поэтому использовать ее должны лица, обладающие достаточными знаниями и полностью осознающие негативные последствия, которые могут произойти, вплоть до полной потери всех потраченных на покупку криптовалюты средств», — сказал Савченко.
Собеседник НСН добавил, что неквалифицированным инвесторам вряд ли в будущем разрешат вкладываться в криптовалюту.
«Крайне маловероятно, что неквалифицированным инвесторам в будущем разрешат инвестировать в криптовалюту, поскольку наличие существенных рисков преобладает над теми преимуществами, которые она предоставляет. Также важно отметить, что Банк России последовательно выступал против использования криптовалюты на территории России и смягчил свою позицию только в части ее использования в трансграничных платежах», — добавил парламентарий.
Депутат отметил удобство использования криптовалюты как одного из альтернативных способов платежа в международных расчетах.
«В текущих условиях санкционного давления одной из важнейших задач является нахождение работающих механизмов, позволяющих обойти ограничения в осуществлении трансграничных платежей. Криптовалюта не принадлежит какой-либо одной или нескольким юрисдикциям, поэтому может являться одним из альтернативных способов платежа в международных расчетах во внешнеэкономической деятельности. Также отмечу, что в случае легализации в России майнинга криптовалюты лица, которые будут заниматься этим видом деятельности, вероятно, смогут продавать созданную криптовалюту на бирже участникам внешнеэкономической деятельности. Это может стать новым официальным видом деятельности в России и принести дополнительный доход в бюджет страны», — резюмировал Савченко.
В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал принятие до конца текущей сессии трех новых законов, регулирующих рынок криптовалют.
«Мы постараемся до конца сессии принять три закона, которые регулируют этот рынок: о майнинге, об экспериментальном обороте криптовалют и еще один закон, который определяет возможность использования иностранных нотокинов для финансовых расчетов», — заявил депутат.
Ранее эксперт по инвестициям, основатель REC's GROUP Артемий Кушнарев заявил, что число вложившихся в криптовалюту россиян выросло за год на 20%.
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