«Слишком рискованно»: Криптовалюту в будущем запретят для большинства инвесторов

«К видам цифровых валют относятся криптовалюта, виртуальная валюта и цифровая валюта центральных банков. Можно предположить, что в данном случае Минфин под термином “цифровая валюта” подразумевает именно криптовалюту. При этом все финансовые инструменты можно поделить на консервативные и рискованные. Криптовалюта — высокорисковый актив, поэтому использовать ее должны лица, обладающие достаточными знаниями и полностью осознающие негативные последствия, которые могут произойти, вплоть до полной потери всех потраченных на покупку криптовалюты средств», — сказал Савченко.

Собеседник НСН добавил, что неквалифицированным инвесторам вряд ли в будущем разрешат вкладываться в криптовалюту.

«Крайне маловероятно, что неквалифицированным инвесторам в будущем разрешат инвестировать в криптовалюту, поскольку наличие существенных рисков преобладает над теми преимуществами, которые она предоставляет. Также важно отметить, что Банк России последовательно выступал против использования криптовалюты на территории России и смягчил свою позицию только в части ее использования в трансграничных платежах», — добавил парламентарий.

Депутат отметил удобство использования криптовалюты как одного из альтернативных способов платежа в международных расчетах.

«В текущих условиях санкционного давления одной из важнейших задач является нахождение работающих механизмов, позволяющих обойти ограничения в осуществлении трансграничных платежей. Криптовалюта не принадлежит какой-либо одной или нескольким юрисдикциям, поэтому может являться одним из альтернативных способов платежа в международных расчетах во внешнеэкономической деятельности. Также отмечу, что в случае легализации в России майнинга криптовалюты лица, которые будут заниматься этим видом деятельности, вероятно, смогут продавать созданную криптовалюту на бирже участникам внешнеэкономической деятельности. Это может стать новым официальным видом деятельности в России и принести дополнительный доход в бюджет страны», — резюмировал Савченко.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал принятие до конца текущей сессии трех новых законов, регулирующих рынок криптовалют.

«Мы постараемся до конца сессии принять три закона, которые регулируют этот рынок: о майнинге, об экспериментальном обороте криптовалют и еще один закон, который определяет возможность использования иностранных нотокинов для финансовых расчетов», — заявил депутат.

Ранее эксперт по инвестициям, основатель REC's GROUP Артемий Кушнарев заявил, что число вложившихся в криптовалюту россиян выросло за год на 20%.

