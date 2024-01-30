СМИ: Россияне за год набрали автокредитов на рекордные 1,3 трлн

Россияне подали заявки на 1,3 триллиона рублей за 2023 год. Отмечается, что средняя сумма займа на покупку автомобиля составила 1 миллион 400 тысяч рублей, увеличившись за год на 20%. Средний срок кредита приблизился к 70 месяцам.



Газета пишет, что чаще всего в кредит оформлялись новые Lada, китайские Haval, Chery и Geely.

Ранее стало известно, что в 2023 году ввоз различных наземных транспортных средств из КНР в Россию увеличился на 258,4%, до 22,52 миллиарда долларов, отмечает RT.

