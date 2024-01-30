СМИ: Россияне за год набрали автокредитов на рекордные 1,3 трлн
В 2023 году россияне взяли 932 тысячи 100 автокредитов, что на 70% превышает показатели 2022 года, пишут «Известия».
Россияне подали заявки на 1,3 триллиона рублей за 2023 год. Отмечается, что средняя сумма займа на покупку автомобиля составила 1 миллион 400 тысяч рублей, увеличившись за год на 20%. Средний срок кредита приблизился к 70 месяцам.
Газета пишет, что чаще всего в кредит оформлялись новые Lada, китайские Haval, Chery и Geely.
Ранее стало известно, что в 2023 году ввоз различных наземных транспортных средств из КНР в Россию увеличился на 258,4%, до 22,52 миллиарда долларов, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru