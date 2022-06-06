Sky News: Из-за санкций рестораны Fish&Chips будут закупать рыбу в Норвегии
Чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении России, владельцы кафе и ресторанов в Великобритании, в которых продают национальное блюдо Fish&Chips, собираются начать закупать рыбу в Норвегии. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
По данным источника, резкий рост цен на это блюдо из жареной рыбы и картошки произошел из-за подорожания электроэнергии, растительного масла, картофеля и рыбы на фоне ситуации на Украине.
Председатель профсоюзной организации «Национальная федерация продавцов жареной рыбы» Эндрю Крук отметил, что из-за роста цен треть заведений, которые специализируются на продаже Fish&Chips, оказались под угрозой закрытия, в связи с чем, по его словам, «необходимо принять меры».
Раньше около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако после введения Великобританией санкций на импорт российской белой рыбы, поставки стали труднодоступными и дорогими. К тому же стоимость удобрений для картофеля, поставляемого в основном из России, выросла в три раза.
Также отмечается, что цены на подсолнечное масло, 50% которого поставлялось с Украины, увеличились. Перебои в его поставках привели к его подорожанию и к увеличению цен на альтернативное рапсовое и пальмовое масло.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 349 / сут.
Умерли
380 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 496 / сут.
- Газманов назвал запрет русской культуры дикостью и средневековьем
- Британовед назвала условия для отставки Джонсона
- Путин: российская экономика сохранит курс на международное сотрудничество
- Sky News: Из-за санкций рестораны Fish&Chips будут закупать рыбу в Норвегии
- Минобрнауки: Все образовательные организации РФ исключены из Болонского процесса
- Газманов: Не могу продать квартиру в Юрмале из-за запрета властей
- Лавров назвал «подпевалами» Черногорию и Северную Македонию
- Лавров прокомментировал решение не пропустить его самолёт в Сербию
- В Госдуме допустили появление на Украине миротворцев ОДКБ
- Макс Корж отменил концерты в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru