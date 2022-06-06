Sky News: Из-за санкций рестораны Fish&Chips будут закупать рыбу в Норвегии

Чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении России, владельцы кафе и ресторанов в Великобритании, в которых продают национальное блюдо Fish&Chips, собираются начать закупать рыбу в Норвегии. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По данным источника, резкий рост цен на это блюдо из жареной рыбы и картошки произошел из-за подорожания электроэнергии, растительного масла, картофеля и рыбы на фоне ситуации на Украине.

Председатель профсоюзной организации «Национальная федерация продавцов жареной рыбы» Эндрю Крук отметил, что из-за роста цен треть заведений, которые специализируются на продаже Fish&Chips, оказались под угрозой закрытия, в связи с чем, по его словам, «необходимо принять меры».