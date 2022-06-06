Sky News: Из-за санкций рестораны Fish&Chips будут закупать рыбу в Норвегии

Чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении России, владельцы кафе и ресторанов в Великобритании, в которых продают национальное блюдо Fish&Chips, собираются начать закупать рыбу в Норвегии. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По данным источника, резкий рост цен на это блюдо из жареной рыбы и картошки произошел из-за подорожания электроэнергии, растительного масла, картофеля и рыбы на фоне ситуации на Украине.

Председатель профсоюзной организации «Национальная федерация продавцов жареной рыбы» Эндрю Крук отметил, что из-за роста цен треть заведений, которые специализируются на продаже Fish&Chips, оказались под угрозой закрытия, в связи с чем, по его словам, «необходимо принять меры».

Daily Mail: Из-за антироссийских санкций британцы лишатся национального блюда

Раньше около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако после введения Великобританией санкций на импорт российской белой рыбы, поставки стали труднодоступными и дорогими. К тому же стоимость удобрений для картофеля, поставляемого в основном из России, выросла в три раза.

Также отмечается, что цены на подсолнечное масло, 50% которого поставлялось с Украины, увеличились. Перебои в его поставках привели к его подорожанию и к увеличению цен на альтернативное рапсовое и пальмовое масло.

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ТЕГИ:РыбаРоссияРесторанСанкцииВеликобритания
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