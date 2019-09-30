Скромность или привычка к нищете. Экономист не верит, что можно прожить на 12,5 тыс. рублей

Опрос «Левада-центра» показал, что по мнению россиян семья является бедной, если средний доход на одного ее члена составляет менее 12,5 тыс. рублей. Этот показатель всего на 11,6% выше, чем установленный в России прожиточный минимум (11,2 тыс. рублей).

Экономист и политолог, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что при такой сумме на жизнь нужно говорить не о бедности, а о нищете.

«Я совершенно не согласен с этими показателями. Во-первых, потому что у нас в России в разных регионах разные цены. Я допускаю, что есть деревни, в которых на 12,5 тысяч, действительно, можно прожить относительно нормально. Но я себе это представить не могу. Напомню, что прожиточный минимум в стране немного более 10 тысяч рублей и он в целом по стране занижен практически вдвое. Нужно говорить не о бедности, а о нищете. Потому что бедность – это, когда вы с текущих доходов не можете купить простую бытовую технику, вам для этого нужно залезать в сбережения. А нищета – это, когда не хватает денег на еду», - сказал Делягин.