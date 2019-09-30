Скромность или привычка к нищете. Экономист не верит, что можно прожить на 12,5 тыс. рублей
Директор Института проблем глобализации в эфире НСН заявил, что прожиточный минимум в России занижен в два раза.
Опрос «Левада-центра» показал, что по мнению россиян семья является бедной, если средний доход на одного ее члена составляет менее 12,5 тыс. рублей. Этот показатель всего на 11,6% выше, чем установленный в России прожиточный минимум (11,2 тыс. рублей).
Экономист и политолог, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что при такой сумме на жизнь нужно говорить не о бедности, а о нищете.
«Я совершенно не согласен с этими показателями. Во-первых, потому что у нас в России в разных регионах разные цены. Я допускаю, что есть деревни, в которых на 12,5 тысяч, действительно, можно прожить относительно нормально. Но я себе это представить не могу. Напомню, что прожиточный минимум в стране немного более 10 тысяч рублей и он в целом по стране занижен практически вдвое. Нужно говорить не о бедности, а о нищете. Потому что бедность – это, когда вы с текущих доходов не можете купить простую бытовую технику, вам для этого нужно залезать в сбережения. А нищета – это, когда не хватает денег на еду», - сказал Делягин.
Опрос «Левада-центра» также показал, что около 40% респондентов имеют ежемесячный доход ниже 12,5 тыс. рублей. Директор Института проблем глобализации высказал мнение, что россияне либо очень скромные, либо привыкли к нищете.
«В реальности прожиточный минимум в России это в среднем 20 тысяч рублей на человека. 12,5 тысяч - это странная цифра. Может быть, у нас люди скромные, а может быть, люди привыкли к нищете. В 2005 году я попробовал прожить месяц на прожиточный минимум - поставил под угрозу свое здоровье. Это при условии, что с этих средств я не платил за лекарства, одежду, коммуналку и так далее. Поэтому показатель в 12,5 тысяч рублей является заниженным», - пояснил Делягин.
При этом россияне считают, что достойный образ жизни можно обеспечить на 38,1 тыс. рублей на одного человека. Однако, в реальности, по словам респондентов, среднедушевой доход в российских семьях составляет порядка 16,8 тыс. рублей.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для жителей России. Проработкой этого вопроса займутся Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин. Поручение размещено на сайте кабинета министров. Уточняется, что новая потребительская корзина должна отвечать требованиям, которые позволят «сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения».
НСН собрала мнения экспертов относительно потребительской корзины и ее влияния на здоровье человека.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей