Страховщики назвали Hyundai и Chery самыми угоняемыми в РФ автомобилями
Автомобили марок Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery стали самыми угоняемыми в России в 2023 году. Об этом сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на результаты исследования «Страхового дома ВСК», согласно которым в уходящем году самыми популярными у угонщиков стали модели Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Lada Granta.
В премиальном сегменте чаще всего добычей преступников становились Mercedes-Benz GLE, а среди китайских моделей лидером анти-рейтинга стали Chery Tiggo и Exeed TXL.
Уточняется, что общее число угонов в 2023 году выросло на 15%. Чаще всего угоняли в Москве — 51% от общего количества преступлений. Повышенная активность угонщиков фиксировалась в феврале, мае, августе и сентябре. При этом в 47% случаев пострадали корпоративные парки, а среди граждан чаще всего жертвами преступников становились женщины (22%).
Ранее пермский девятиклассник угнал автомобиль директора частного охранного предприятия, но не проехав и трёх километров врезался в дерево на скорости 117 км/ч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru