Страховщики назвали Hyundai и Chery самыми угоняемыми в РФ автомобилями

Издание ссылается на результаты исследования «Страхового дома ВСК», согласно которым в уходящем году самыми популярными у угонщиков стали модели Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Lada Granta.

В премиальном сегменте чаще всего добычей преступников становились Mercedes-Benz GLE, а среди китайских моделей лидером анти-рейтинга стали Chery Tiggo и Exeed TXL.

Уточняется, что общее число угонов в 2023 году выросло на 15%. Чаще всего угоняли в Москве — 51% от общего количества преступлений. Повышенная активность угонщиков фиксировалась в феврале, мае, августе и сентябре. При этом в 47% случаев пострадали корпоративные парки, а среди граждан чаще всего жертвами преступников становились женщины (22%).

Ранее пермский девятиклассник угнал автомобиль директора частного охранного предприятия, но не проехав и трёх километров врезался в дерево на скорости 117 км/ч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».