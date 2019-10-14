«Сказки про послезавтра». Экономист о росте российской экономики

Посоветовал не относиться серьёзно к прогнозам правительства директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. В беседе с НСН он заявил, что ни одна из подобных статистических выкладок не стала реальностью.

«Относиться всерьез к каким-либо прогнозам или статистическим выкладкам правительства Российской Федерации – расписываться, на мой взгляд, в своей неграмотности. Просто потому, что прогнозы правительства Российской Федерации традиционно не реализуются, несмотря на то, что имеются все возможности действовать, и в целом производят впечатление оторванных от реальности. А что касается статистики, то, скажем, в конце прошлого года официальные источники опубликовали информацию о том, что темп роста производства сельхозпродукции с 2013 по 2017 год скорректирован более, чем в два раза: с двадцати с лишним процентов до менее, чем девяти процентов, потому что Росстат завышал статистику. В принципе, такое бывает, и этому есть свое объяснение. Если вы сегодня зайдете на сайт Росстата, вы не увидите там следов этой корректировки», - рассказал он.

Кроме того, собеседник НСН назвал конкретные причины, почему такое бурное ускорение роста экономики невозможно.

«Правительство прогнозирует бурное ускорение роста, почти двукратное в 2021 году просто потому, что это будет нескоро. Сказки невозможно рассказать про завтрашний день, но можно рассказать про послезавтрашний. Экономический рост не может выскочить в два процента в силу политики правительства Медведева и Банка России. Основу этой политики заложил лично господин Кудрин, когда был министром финансов, поэтому прекрасно понимает, о чем говорит. Он вполне профессионален в вопросах торможения и блокирования экономического роста. Больше года назад Набиуллина (председатель Центробанка, - НСН) сказала, что в силу политики государства, так называемого,” бюджетного правила”, которое не позволяет направлять нефтедоллары на благо нашей страны, а заставляет их либо не использовать, либо использовать на благо других стран, экономический рост в России не превысит полутора процентов. Я вполне доверяю ей в этом вопросе», - объяснил эксперт.

Однако искать причины такого состояния экономики в западных санкциях не стоит. По мнению Делягина, ключевые ограничения осуществляются в пределах государства.

«Что касается санкций… Если рассматривать под санкциями те санкции, которые наложены на Россию правительством Медведева, Банком России и под руководством Набиуллиной, то, безусловно, главной причиной торможения являются санкции. Западные санкции никакой роли не играют. За исключением того, что некоторым чиновникам не удается посетить места своего предпочтительного обитания», - заключил собеседник НСН.

Ранее Счетная палата Российской Федерации в заключении на проект закона о бюджете страны на 2020-2022 года указала, что не считает макроэкономический прогноз реалистичным. Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН высказал мнение, что разделяет взгляд Минэкономразвития на состояние российской экономики в ближайшие годы.

