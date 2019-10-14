Экс-министр экономики возразил Счетной палате по проекту бюджета
Бывший министр экономики России в эфире НСН рассказал об условиях, при которых проект бюджета страны будет реализован.
Счетная палата Российской Федерации в заключении на проект закона о бюджете страны на 2020-2022 года указала, что не считает макроэкономический прогноз реалистичным, пишут «Ведомости». В частности, не вызывают доверия у экспертов Счетной палаты прогнозы касательно роста экономики, инвестиций и сокращения бедности, которые Минэкономразвития заложило в документе. По расчетам специалистов министерства, мировую экономику ждет замедление роста до 2,7% к 2024 году, а также постепенное снижение цен на нефть в 2020-2023 годах. В России же на этом фоне будет наблюдаться ускорение экономики до 3,1% в 2021 году с сохранением до 2024 года, считают они. Счетная палата же предупреждает, что темпы роста ВВП в 2021-2024 годах составят около 1,5-2%.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН высказал мнение, что разделяет взгляд Минэкономразвития на состояние российской экономики в ближайшие годы.
«Мне кажется что МЭР (Министерство экономического развития – прим. НСН) как раз заложило в бюджет более чем скромные показатели с точки зрения экономического роста и инфляции. Отрицать не буду, мне не нравится этот бюджет, но с точки зрения его корреляции с макроэкономическим прогнозом он вполне реалистичен», - сказал Нечаев.
При этом экс-министр отметил, что у правительства есть все для достижения заявленных показателей, кроме воли.
«Например, по 2020 году прописан очень скромный прогноз. Некий скачок произойдет только в 2022 году и эти показатели вполне достижимы, при условии, что будет проводиться экономическая политика, направленная на стимулирование предпринимательской активности, будет создаваться все то, что называется благоприятным инвестиционным климатом. Для этого и возможности и время есть, нет пока, к сожалению, политической воли, или мы ее не наблюдаем. Самый главный тезис - такого уровня темпы роста экономики, как пишет Минэкономразвития в бюджете, абсолютно реальны. Но я солидарен со Счетной палатой в том, что он не воплотим при той политике, которая проводится сейчас», - отметил собеседник НСН.
Минэкономразвития рассчитывает, что экономику помогут ускорить нацпроекты, структурные реформы и рост инвестиций. Счетная палата указывает, что дать четкую оценку качеству исполнения нацпроектов сложно: нет ни полной информации о реализации национальных проектов, ни эффективной системы мониторинга. Также Счетная палата отмечает, что Минэкономразвития при расчетах за «эталонные» страны выбрало уже развитые государства, и страны с иной структурой экспорта и набором мер экономической политики.
Говоря о влиянии мировой экономики на российскую, Андрей Нечаев отметил, что РФ в течение 1-1,5 года будет находиться в безопасности.
«Большинство экспертов, и я с ними солидарен, ожидают рецессии мировой экономики в 2020 году. Дальше вопрос в том, сколько она продлиться. Если 1-1,5 года, то тех резервов, которые созданы в России, если их не разбазарит Фонд национального благосостояния, будет достаточно, чтобы пережить эти суровые времена. Если же рецессия мировой экономики затянется с соответствующим оттоком капитала из развивающихся стран, к которым, увы, в данном случае относится Россия, с падением цен на основные сырьевые товары, то, конечно, тогда российская экономика будет переживать непростые времена и ни о каких 3% роста мечтать не придется», - заключил бывший министр экономики России.
Счетная палата также не согласилась с прогнозами Министерства финансов по доходам. Проект не учитывает многие уже одобренные и принятые изменения в Налоговый кодекс, считает надзорное ведомство.
Ранее НСН сообщала, что комитет Госдумы по обороне раскритиковал правительство за игнорирование их рекомендаций по удовлетворению нужд российской армии в законопроекте «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
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