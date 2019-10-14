Экс-министр экономики возразил Счетной палате по проекту бюджета

«Например, по 2020 году прописан очень скромный прогноз. Некий скачок произойдет только в 2022 году и эти показатели вполне достижимы, при условии, что будет проводиться экономическая политика, направленная на стимулирование предпринимательской активности, будет создаваться все то, что называется благоприятным инвестиционным климатом. Для этого и возможности и время есть, нет пока, к сожалению, политической воли, или мы ее не наблюдаем. Самый главный тезис - такого уровня темпы роста экономики, как пишет Минэкономразвития в бюджете, абсолютно реальны. Но я солидарен со Счетной палатой в том, что он не воплотим при той политике, которая проводится сейчас», - отметил собеседник НСН.

Минэкономразвития рассчитывает, что экономику помогут ускорить нацпроекты, структурные реформы и рост инвестиций. Счетная палата указывает, что дать четкую оценку качеству исполнения нацпроектов сложно: нет ни полной информации о реализации национальных проектов, ни эффективной системы мониторинга. Также Счетная палата отмечает, что Минэкономразвития при расчетах за «эталонные» страны выбрало уже развитые государства, и страны с иной структурой экспорта и набором мер экономической политики.

Говоря о влиянии мировой экономики на российскую, Андрей Нечаев отметил, что РФ в течение 1-1,5 года будет находиться в безопасности.

«Большинство экспертов, и я с ними солидарен, ожидают рецессии мировой экономики в 2020 году. Дальше вопрос в том, сколько она продлиться. Если 1-1,5 года, то тех резервов, которые созданы в России, если их не разбазарит Фонд национального благосостояния, будет достаточно, чтобы пережить эти суровые времена. Если же рецессия мировой экономики затянется с соответствующим оттоком капитала из развивающихся стран, к которым, увы, в данном случае относится Россия, с падением цен на основные сырьевые товары, то, конечно, тогда российская экономика будет переживать непростые времена и ни о каких 3% роста мечтать не придется», - заключил бывший министр экономики России.

Счетная палата также не согласилась с прогнозами Министерства финансов по доходам. Проект не учитывает многие уже одобренные и принятые изменения в Налоговый кодекс, считает надзорное ведомство.

Ранее НСН сообщала, что комитет Госдумы по обороне раскритиковал правительство за игнорирование их рекомендаций по удовлетворению нужд российской армии в законопроекте «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

