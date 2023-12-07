Депутат Арефьев: Зарплата россиян не должна быть ниже ста тысяч рублей
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике заявил в эфире НСН, что такой уровень зарплаты позволяет копить на квартиру и на образование детей.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил в беседе с НСН, что зарплата россиян не может быть меньше ста тысяч рублей.
Так он прокомментировал оптимистичную статистику Росстата, согласно которой, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2023 года уменьшилась до 14,8 млн человек с 15,3 млн за тот же период 2022 года. В этом году граница бедности составила 14 392 рубля. Арефьев напомнил, что такие показатели можно считать «выживанием».
«На сегодняшний день уровень заработной платы не может быть меньше ста тысяч рублей, это для того, чтобы жить, а не выживать. Мы должны понимать, что нам сегодня бесплатные квартиры не дают, их надо покупать. Поэтому копить на квартиру приходится всю жизнь, а для этого нужно иметь хотя бы сто тысяч, а не десять тысяч рублей», - объяснил он.
По словам депутата, доход семьи должен составлять 200 тысяч рублей, чтобы можно было откладывать деньги на отдых и на обучение детей в будущем.
«Нам говорят, что детей надо рожать, а их надо учить! У нас школ стало меньше, все больше частных школ появляется, куда учителя уходят. Многие операции платные – 500-700 тысяч рублей. У всех придет старость, на старость надо эту сумму копить. Семейный доход должен быть не меньше 200 тысяч рублей, чтобы можно было и лечиться, и отдыхать, и одеваться, и обеспечить накопления на учебу детям», - заключил собеседник НСН.
Самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%), рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН».
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