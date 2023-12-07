Депутат Арефьев: Зарплата россиян не должна быть ниже ста тысяч рублей

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике заявил в эфире НСН, что такой уровень зарплаты позволяет копить на квартиру и на образование детей.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил в беседе с НСН, что зарплата россиян не может быть меньше ста тысяч рублей.

Так он прокомментировал оптимистичную статистику Росстата, согласно которой, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2023 года уменьшилась до 14,8 млн человек с 15,3 млн за тот же период 2022 года. В этом году граница бедности составила 14 392 рубля. Арефьев напомнил, что такие показатели можно считать «выживанием».

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«На сегодняшний день уровень заработной платы не может быть меньше ста тысяч рублей, это для того, чтобы жить, а не выживать. Мы должны понимать, что нам сегодня бесплатные квартиры не дают, их надо покупать. Поэтому копить на квартиру приходится всю жизнь, а для этого нужно иметь хотя бы сто тысяч, а не десять тысяч рублей», - объяснил он.

По словам депутата, доход семьи должен составлять 200 тысяч рублей, чтобы можно было откладывать деньги на отдых и на обучение детей в будущем.

«Нам говорят, что детей надо рожать, а их надо учить! У нас школ стало меньше, все больше частных школ появляется, куда учителя уходят. Многие операции платные – 500-700 тысяч рублей. У всех придет старость, на старость надо эту сумму копить. Семейный доход должен быть не меньше 200 тысяч рублей, чтобы можно было и лечиться, и отдыхать, и одеваться, и обеспечить накопления на учебу детям», - заключил собеседник НСН.

Самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%), рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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