Депутат Арефьев: Зарплата россиян не должна быть ниже ста тысяч рублей

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил в беседе с НСН, что зарплата россиян не может быть меньше ста тысяч рублей.

Так он прокомментировал оптимистичную статистику Росстата, согласно которой, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2023 года уменьшилась до 14,8 млн человек с 15,3 млн за тот же период 2022 года. В этом году граница бедности составила 14 392 рубля. Арефьев напомнил, что такие показатели можно считать «выживанием».