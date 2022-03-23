Синоптики обещают в России хороший урожай озимых

В Гидрометцетре назвали хорошими прогнозы по сбору озимых в этом году в России.

«На данный момент, на 23 марта, просто с удовольствием можно фиксировать, что прогнозы валового сбора озимых хорошие», - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист сообщил, что стопроцентные показатели по хорошей вегетации растений наблюдаются сейчас в основных зернопроизводящих регионах – Юга России и Северного Кавказа.

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По его словам, лишь в небольшом числе областей есть опасения на то, что 10% озимых не взойдут или будут в ненадлежащем состоянии. Это в основном пшеница и рожь, добавил метеоролог.

Вильфанд также подчеркнул, что урожаю будет способствовать и обеспеченность почвы влагой, которая в этом году по-настоящему хорошая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля.

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