Синоптики обещают в России хороший урожай озимых

В Гидрометцетре назвали хорошими прогнозы по сбору озимых в этом году в России.

«На данный момент, на 23 марта, просто с удовольствием можно фиксировать, что прогнозы валового сбора озимых хорошие», - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист сообщил, что стопроцентные показатели по хорошей вегетации растений наблюдаются сейчас в основных зернопроизводящих регионах – Юга России и Северного Кавказа.