Синоптики обещают в России хороший урожай озимых
В Гидрометцетре назвали хорошими прогнозы по сбору озимых в этом году в России.
«На данный момент, на 23 марта, просто с удовольствием можно фиксировать, что прогнозы валового сбора озимых хорошие», - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Специалист сообщил, что стопроцентные показатели по хорошей вегетации растений наблюдаются сейчас в основных зернопроизводящих регионах – Юга России и Северного Кавказа.
По его словам, лишь в небольшом числе областей есть опасения на то, что 10% озимых не взойдут или будут в ненадлежащем состоянии. Это в основном пшеница и рожь, добавил метеоролог.
Вильфанд также подчеркнул, что урожаю будет способствовать и обеспеченность почвы влагой, которая в этом году по-настоящему хорошая.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля.
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