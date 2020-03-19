«Беспрецедентный» кризис и «катастрофические» цены на фоне коронавируса

Пока развитие кризиса идет по несколько другой причине, а именно – развал сделки ОПЕК+. Последствия этого события трясут мировые рынки с начала марта. За это время цены на нефть рухнули более чем вдвое: с 50 долларов за баррель марки Brent на 5-е марта, до 24,5 на вечер 18-го марта. У российской нефти, которая котируется с некоторым дисконтом по отношению к Brent, дела еще хуже: марка Urals с поставкой в Северо-Западную Европу подешевела до 19 долларов за баррель. Так дешево российская нефть не стоила с 2002 года.

Ситуация с ценами на нефть – катастрофическая. Такую оценку дал совладелец и вице-президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун. По его словам, которые приводит РБК, если бы удалось договориться о продлении сделки ОПЕК+, цены оставались бы у той самой отметки в 50 долларов за баррель. Собеседник агентства утверждал, что на совещании нефтяников с президентом Владимиром Путиным, которое состоялось за несколько дней до развала соглашения ОПЕК+, «никакая идея о выходе из сделки не обсуждалась», «хотя отдельные государственные компании ее активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов», - заметил Федун. По его мнению, «война на истощение», в которую вступили Россия и Саудовская Аравия после разрыва сделки по сокращению добычи, выгодна США, где существует прямая зависимость цен на бензин от стоимости сырья. За счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. В России из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится. Зато на фоне стремительного падения курса рубля, скорее всего, реальные доходы населения России упадут», — предупредил бизнесмен.

Кстати, в США крупнейший банк уже констатировал наступление полномасштабного финансового кризиса. Ведущий аналитик Bank of America утверждает, что избежать рецессии в американской экономике с пандемией коронавируса уже не удастся. США грозит рост безработицы, а накопления уже фактически уничтожены, говорится в прогнозе. Экономика США по итогам года сократится на 0,8 процента, - считают аналитики банка.

