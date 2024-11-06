Силуанов заявил, что количество наличных в экономике будет сокращаться

Количество наличных денег в экономике России будет сокращаться. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Силуанов призвал не использовать криптовалюты как инструмент инвестиций

По словам министра, объем наличных «точно» будет снижаться.

«В этом направлении все страны двигаются, и мы абсолютно так же, даже где-то впереди», — подчеркнул Силуанов.

Ранее заместитель директора Банковского института НИУ ВШЭ Александр Пушко в беседе с НСН заявил, что Россия готова отказаться от наличных денег к 2030 году, этому способствует развитие технологий и накопленный опыт пользователей.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДеньгиМинфинАнтон Силуанов

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