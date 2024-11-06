Силуанов заявил, что количество наличных в экономике будет сокращаться
Количество наличных денег в экономике России будет сокращаться. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».
По словам министра, объем наличных «точно» будет снижаться.
«В этом направлении все страны двигаются, и мы абсолютно так же, даже где-то впереди», — подчеркнул Силуанов.
Ранее заместитель директора Банковского института НИУ ВШЭ Александр Пушко в беседе с НСН заявил, что Россия готова отказаться от наличных денег к 2030 году, этому способствует развитие технологий и накопленный опыт пользователей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru