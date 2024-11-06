Силуанов призвал не использовать криптовалюты как инструмент инвестиций
Криптовалюты не следует рассматривать в качестве инструмента инвестиций, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом он заявил в ходе выступления с лекцией «Крепкая финансовая система страны: общие принципы и перспективы развития» на просветительском марафоне «Знание. Первые».
Как отметил глава Минфина, он «не советует» воспринимать криптовалюту как «источник быстрых денег». Силуанов напомнил, что в России легализованы майнинг и использование такой валюты, при этом в стране применяют ее прежде всего для внешних расчетов, чтобы обходить санкционные ограничения.
«Поэтому как средство для инвестирования — точно не надо... есть масса других способов, чтобы вложиться и неплохо заработать. А с точки зрения расчетов — это хороший инструмент, в этом плане и будем их использовать», — подчеркнул министр.
Между тем биткоин дважды обновил свой исторический максимум на фоне выборов президента США. На торгах 6 ноября криптовалюта поднялась до $74,36 тысячи, а позже достигла отметки в $75,36 тысячи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru