«Кроме пенсионеров и оленеводов»: Россия готова отказаться от наличных к 2030 году

«Конечно, с развитием и накоплением опыта использования электронных форм расчетов, наличные утрачивают свою актуальность. В крупных, средних и даже малых городах люди расплачиваются картами, даже небольшие магазины за городом принимают карты. На этот вопрос влияет развитие технологий, а в России с этим все хорошо. До пандемии Россия признавалась лучшей страной в Европе с точки зрения предоставления платежных услуг. Второй фактор – это накопление опыта потребителей. Это удобно – не связываться с наличными», - отметил он.

По его словам, сегодня наличными продолжают пользоваться пенсионеры и жители удаленных уголков России, это незначительные объемы.

«Есть устойчивый тренд на вытеснение наличных, но они будут оставаться в несущественных объемах. Да, думаю, к 2030 году это произойдет. Вполне резонный вопрос возникнет, актуально ли будет использовать наличные. У нас еще остается фактор людей, которые живут на периферии бурного технологического развития – в силу возраста, например, пенсионеры. Это касается и тех, кто живет в очень удаленных уголках нашей страны, например, оленеводы. Хотя и там уже платежи можно проводить, это уже решается», - добавил он.

Пушко подчеркнул, что риски в случае электронных платежей не так велики, как преимущества такого способа расчетов.

«Ситуации со сбоями в платежах происходят не так часто, это первое. Во-вторых, есть всегда альтернативы, когда, например, оплачивать услуги связи можно автоматически ежемесячно. Если в данный момент выключилось электричество, платеж переносится на следующий месяц. Возможность отсрочить платеж есть всегда, эта такая особенность электронных платежей. Сбои случаются, но с ними уже научились справляться. Существует только мошеннический риск, но на передний план выходят удобство, оперативность и привычка покупателей», - заключил собеседник НСН.

С начала года объем наличных средств на руках у россиян сократился на 600 млрд рублей, что стало рекордным показателем с 2015 года, подсчитал РБК на основе статистики Центробанка, передает «Радиоточка НСН».

