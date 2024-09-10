«Кроме пенсионеров и оленеводов»: Россия готова отказаться от наличных к 2030 году
Александр Пушко заявил НСН, что с технологической точки зрения Россия готова к переходу, уже сейчас наличные средства - это очень незначительные объемы.
Россия готова отказаться от наличных к 2030 году, этому способствует развитие технологий и большой накопленный опыт пользователей, рисков в таком переходе не будет, заявил НСН заместитель директора Банковского института НИУ ВШЭ Александр Пушко.
К 2030 году может начаться дискуссия о необходимости существования наличных денег, заявил замгендиректора "Гознака" Георгий Корнилов. По его словам, сейчас в России только 10% платежей идет с помощью наличных, сокращение объема делает бумажные деньги и монеты дороже для банковской системы, передает РИА Новости. Пушко подтвердил, что Россия близка к этому.
«Конечно, с развитием и накоплением опыта использования электронных форм расчетов, наличные утрачивают свою актуальность. В крупных, средних и даже малых городах люди расплачиваются картами, даже небольшие магазины за городом принимают карты. На этот вопрос влияет развитие технологий, а в России с этим все хорошо. До пандемии Россия признавалась лучшей страной в Европе с точки зрения предоставления платежных услуг. Второй фактор – это накопление опыта потребителей. Это удобно – не связываться с наличными», - отметил он.
По его словам, сегодня наличными продолжают пользоваться пенсионеры и жители удаленных уголков России, это незначительные объемы.
«Есть устойчивый тренд на вытеснение наличных, но они будут оставаться в несущественных объемах. Да, думаю, к 2030 году это произойдет. Вполне резонный вопрос возникнет, актуально ли будет использовать наличные. У нас еще остается фактор людей, которые живут на периферии бурного технологического развития – в силу возраста, например, пенсионеры. Это касается и тех, кто живет в очень удаленных уголках нашей страны, например, оленеводы. Хотя и там уже платежи можно проводить, это уже решается», - добавил он.
Пушко подчеркнул, что риски в случае электронных платежей не так велики, как преимущества такого способа расчетов.
«Ситуации со сбоями в платежах происходят не так часто, это первое. Во-вторых, есть всегда альтернативы, когда, например, оплачивать услуги связи можно автоматически ежемесячно. Если в данный момент выключилось электричество, платеж переносится на следующий месяц. Возможность отсрочить платеж есть всегда, эта такая особенность электронных платежей. Сбои случаются, но с ними уже научились справляться. Существует только мошеннический риск, но на передний план выходят удобство, оперативность и привычка покупателей», - заключил собеседник НСН.
С начала года объем наличных средств на руках у россиян сократился на 600 млрд рублей, что стало рекордным показателем с 2015 года, подсчитал РБК на основе статистики Центробанка, передает «Радиоточка НСН».
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