ООН: Более 70 стран находятся на грани дефолта
Администратор программы развития ООН Ахим Штайнер, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что происходящее на Украине усугубляет кризис экономик многих других стран, сообщает The Wall Street Journal.
По его словам, более 70 государств в различных частях света могут объявить дефолт из-за разогнавшейся инфляции и повышенных ставок по кредитам.
«У многих развивающихся экономик в запасе просто не осталось никаких денег», - подчеркнул Штайнер.
Он также отметил тот факт, что развитые страны часть бюджета, которая ранее шла для оказания помощи развивающимся государствам, теперь направляют на вооружение Украины, кроме того они урезают эти фонды, так как вынуждены тратить много денег и на содержание украинских беженцев.
В качестве выхода из сложившейся ситуации представитель ООН предложил разблокировать поставки зерна из России и Украины. Как отмечается, это позволит устранить дефицит, возникший на мировом рынке, и снизить цены.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешить продовольственный кризис без России, Белоруссии и Украины невозможно.
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