Силуанов: В России проиндексируют все социальные обязательства

Все социальные обязательства в России проиндексируют. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Решетников: Соцвыплаты до 2026 года будут индексировать по фактической инфляции

По словам главы Минфина, необходимые для этого средства заложены в бюджет.

Между тем в Минтруде сообщили, что страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5% с 1 января 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средний размер выплат составит 23,4 тысячи рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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