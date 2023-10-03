Силуанов: В России проиндексируют все социальные обязательства
3 октября 202312:59
Все социальные обязательства в России проиндексируют. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.
По словам главы Минфина, необходимые для этого средства заложены в бюджет.
Между тем в Минтруде сообщили, что страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5% с 1 января 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средний размер выплат составит 23,4 тысячи рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru