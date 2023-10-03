Силуанов: В России проиндексируют все социальные обязательства

По словам главы Минфина, необходимые для этого средства заложены в бюджет.

Между тем в Минтруде сообщили, что страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5% с 1 января 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средний размер выплат составит 23,4 тысячи рублей.

