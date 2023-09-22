Решетников: Соцвыплаты до 2026 года будут индексировать по фактической инфляции

При этом меры по ужесточению валютных ограничений могут спровоцировать отток капитала и очередной виток инфляции. Такое мнение высказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Эксперт прокомментировала предложение ограничить вывод рублей за границу. Она считает, что следствием принятия такого решения станет замедление деловой активности, сокращение вложений в сбережения и увеличение оттока капитала.

Центробанк России спрогнозировал нарастание ценового давления в ближайшие месяцы. Регулятор напомнил, что целевой уровень инфляции по-прежнему составляет 4%, передает «Радиоточка НСН».

