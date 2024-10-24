Силуанов: В 2025 году средний размер страховой пенсии составит 24 тысячи рублей

Министр напомнил, что власти решили проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Выплаты будут увеличены с 1 января 2025 года, их повысят на уровень инфляции, который сложится в текущем году.

«Средний размер страховой пенсии... составит в следующем году около 24 тысяч рублей», — подчеркнул Силуанов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 1 января следующего года страховые пенсии в РФ вырастут на 7,3%.

