Силуанов: В 2025 году средний размер страховой пенсии составит 24 тысячи рублей
Средний размер страховой пенсии по старости в России в следующем году составит 24 тысячи рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания Госдумы.
Министр напомнил, что власти решили проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Выплаты будут увеличены с 1 января 2025 года, их повысят на уровень инфляции, который сложится в текущем году.
«Средний размер страховой пенсии... составит в следующем году около 24 тысяч рублей», — подчеркнул Силуанов.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 1 января следующего года страховые пенсии в РФ вырастут на 7,3%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru