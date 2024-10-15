Депутат Бессараб: С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,3%

Страховые пенсии в России вырастут с 1 января следующего года, они увеличатся на 7,3%. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Как отметила парламентарий, российский бюджет «социально направленный», и Россия, чья экономика занимает четвертое место в мире, «позволяет себе» увеличение социальных гарантий и льгот.

«С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3 процента, причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих», — рассказала Бессараб.

Так, выплаты проиндексируют более чем 7 млн работающих россиян-пенсионеров.

Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих рассказала, что в следующем году индексация пенсий будет проводиться дважды: с 1 февраля выплаты повысят на 4,5%, с 1 апреля — еще на 2,2%, напоминает «Свободная пресса».

