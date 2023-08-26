Силуанов: в 2023 году российская экономика может вырасти на 2,5 процента
По окончании этого года российская экономика может вырасти на 2,5% или даже больше, заявил китайскому телеканалу CGTN министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.
По словам министра, в прошлом году российский внутренний валовый продукт (ВВП) сократился на 2,1%, но по итогам 2023 года экономисты ожидают восстановление на 2,5% или больше. Таким образом, Россия отыграет прошлогоднее падение.
Силуанов добавил, что к концу 2023 года ожидает инфляцию на уровне 6%.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко заявил, что потребительская корзина в России подорожает на 50% к концу 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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