Силуанов: в 2023 году российская экономика может вырасти на 2,5 процента

По словам министра, в прошлом году российский внутренний валовый продукт (ВВП) сократился на 2,1%, но по итогам 2023 года экономисты ожидают восстановление на 2,5% или больше. Таким образом, Россия отыграет прошлогоднее падение.

Силуанов добавил, что к концу 2023 года ожидает инфляцию на уровне 6%.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко заявил, что потребительская корзина в России подорожает на 50% к концу 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

