Силуанов считает, что низкие цены на нефть долго не продержатся

Он объяснил это тем, что себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, выше.

Ранее в пятницу сообщалось, что цена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов. Эталонные сорта нефти дешевеют на фоне новостей о распространении коронавируса в мире. Эпидемия связана с сокращением спроса на нефть со стороны Китая – крупнейшего потребителя в мире.



