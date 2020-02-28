Силуанов считает, что низкие цены на нефть долго не продержатся
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что рубль ослабили сильные колебания цен на нефть.
По словам главы Минфина, на нефтяной вопрос сильно повлияет дальнейшее взаимодействие с ОПЕК. Тем не менее, по его мнению, низкие цены на нефть вряд ли продержатся долго, пишет «Газета.ру».
Он объяснил это тем, что себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, выше.
Ранее в пятницу сообщалось, что цена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов. Эталонные сорта нефти дешевеют на фоне новостей о распространении коронавируса в мире. Эпидемия связана с сокращением спроса на нефть со стороны Китая – крупнейшего потребителя в мире.
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