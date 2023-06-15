Силуанов: Россия научилась противостоять давлению Запада

По его словам, страна базово уже понимает, как реагировать на подобное давление и даже не боится его усиления.

«Мы научились работать в новых условиях», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

