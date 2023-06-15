Силуанов: Россия научилась противостоять давлению Запада

Россия в целом справилась с санкционным давлением, оказываемым Западом, заявил российский вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

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По его словам, страна базово уже понимает, как реагировать на подобное давление и даже не боится его усиления.

«Мы научились работать в новых условиях», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: photo.roscongress.org
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