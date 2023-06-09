Набиуллина допустила ужесточение санкций против России
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о росте рисков дальнейшего ужесточения рестрикций против России, сообщает РИА Новости.
По её словам, особенно это касается вторичных санкций, которые приводят к проблемам с импортом, о чём информируют предприятия.
«Растут риски дальнейшего ужесточения санкционного режима, особенно в части вторичных санкций... Обеспокоенность торговых партнёров из-за вторичных санкций усиливается», - указала она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет «публично бороться» с государствами, которые помогают России обходить санкции, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru