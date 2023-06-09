Набиуллина допустила ужесточение санкций против России

По её словам, особенно это касается вторичных санкций, которые приводят к проблемам с импортом, о чём информируют предприятия.

«Растут риски дальнейшего ужесточения санкционного режима, особенно в части вторичных санкций... Обеспокоенность торговых партнёров из-за вторичных санкций усиливается», - указала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет «публично бороться» с государствами, которые помогают России обходить санкции, сообщает RT.

