Силуанов: речи о национализации компании «Балтика» не идет

Министр напомнил, что «Балтика» находится во временном управлении по аналогии с решениями, которые приняли недружественные России страны.

«Вот и все. Ни о какой национализации речи в настоящее время не идет», - цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев обратился в Росимущество с предложением национализировать пивоваренную компанию. Он напомнил, что балансовая стоимость предприятия составляет 17 миллиардов рублей.

Датская компания Carlsberg предложила России урегулировать спор по активам «Балтики» в течение полугода, передает «Радиоточка НСН».

