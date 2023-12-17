Силуанов: речи о национализации компании «Балтика» не идет
Национализация пивоваренной компании «Балтика» в настоящее время не планируется, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах съезда «Единой России» в Москве.
Министр напомнил, что «Балтика» находится во временном управлении по аналогии с решениями, которые приняли недружественные России страны.
«Вот и все. Ни о какой национализации речи в настоящее время не идет», - цитирует Силуанова ТАСС.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев обратился в Росимущество с предложением национализировать пивоваренную компанию. Он напомнил, что балансовая стоимость предприятия составляет 17 миллиардов рублей.
Датская компания Carlsberg предложила России урегулировать спор по активам «Балтики» в течение полугода, передает «Радиоточка НСН».
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