Экс-президента «Балтики» отправили в СИЗО
Выборгский районный суд арестовал экс-президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова по делу о мошенничестве, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Суд удовлетворил ходатайство следствия. В СИЗО Шерстенникова отправили по 14 января 2024 года.
Ранее Шерстенников, а также вице-президент Антон Рогачевский, были задержаны по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
По данным источников издания «Фонтанка», топ-менеджеры осуществили передачу прав на бренды компании фирмам из Белоруссии и Казахстана, в связи с чем «Балтика» лишилась возможности экспортировать продукцию на территорию стран СНГ. В результате предприятию был причинён ущерб в размере 295,6 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru