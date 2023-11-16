Экс-президента «Балтики» отправили в СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство следствия. В СИЗО Шерстенникова отправили по 14 января 2024 года.

Ранее Шерстенников, а также вице-президент Антон Рогачевский, были задержаны по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источников издания «Фонтанка», топ-менеджеры осуществили передачу прав на бренды компании фирмам из Белоруссии и Казахстана, в связи с чем «Балтика» лишилась возможности экспортировать продукцию на территорию стран СНГ. В результате предприятию был причинён ущерб в размере 295,6 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

