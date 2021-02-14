Силуанов рассказал, как правильно вложить деньги и разбогатеть

«Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения, они так и называются: ОФЗ-н. Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены», — цитируют министра РИА Новости.

Также Силуанов обратил внимание на повышение интереса россиян к инвестированию сбережений.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль рекомендовала гражданам вкладывать деньги в валюту и недвижимость.



