Силуанов рассказал, как правильно вложить деньги и разбогатеть
Глава Минфина России Антон Силуанов поделился секретом инвестирования, которым может воспользоваться любой гражданин. Совет он дал в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
«Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения, они так и называются: ОФЗ-н. Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены», — цитируют министра РИА Новости.
Также Силуанов обратил внимание на повышение интереса россиян к инвестированию сбережений.
Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль рекомендовала гражданам вкладывать деньги в валюту и недвижимость.
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