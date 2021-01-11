Россиянам посоветовали вкладывать деньги в валюту и недвижимость

Чтобы сохранить, а также увеличить свои сбережения в 2021 году, россиянам посоветовали вкладывать деньги в валюту или недвижимость. Об этом рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль.

По ее словам, хранить часть денег лучше всего в рублях, часть – в долларах США, передает «Прайм». Скрыль отметила, что пандемия показала, что сохранение сбережений в любой валюте несет в себе риски, поэтому необходимо вовремя покупать одну валюту или продавать другую.

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Специалист отметила выгодность вложений в недвижимость, а также напомнила о паевых инвестициях и срочных банковских депозитах, передает РЕН ТВ. При этом, по ее словам, нельзя забывать, что инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Такие вложения могут быть выгодными по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, на что стоит обратить внимание инвесторам в 2021 году.


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