Россиянам посоветовали вкладывать деньги в валюту и недвижимость

Чтобы сохранить, а также увеличить свои сбережения в 2021 году, россиянам посоветовали вкладывать деньги в валюту или недвижимость. Об этом рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль.

По ее словам, хранить часть денег лучше всего в рублях, часть – в долларах США, передает «Прайм». Скрыль отметила, что пандемия показала, что сохранение сбережений в любой валюте несет в себе риски, поэтому необходимо вовремя покупать одну валюту или продавать другую.