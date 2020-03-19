Силуанов рассказал, как COVID-19 ударит по экономике России
Последствия пандемии коронавируса будут для экономики Росси более серьёзными, чем от обвала цен на нефть. Как пишет «Интерфакс», об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркунул, что в настоящий момент действуют два фактора. Первый — это снижение цен на нефть, а второй – последствия от коронавирусной инфекции. Вторая составляющая, по мнению Силуанова, для российской экономики более серьезная, подчёркивает RT.
Ранее на этой неделе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пандемия коронавируса оказала более негативное влияние на мировую экономику, чем можно было ожидать. Греф подчеркнул, что эффект от распространения COVID-19 будет отчетливо виден уже в середине апреля.
К слову, глава Сбербанка после командировки в Европу начал работать удаленно на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом пишет Ura.ru, подчеркивая, что «как ответственный руководитель он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции».
Ранее вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой после посещения Парижа также принял решение о самоизоляции на карантин.
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