Силуанов прокомментировал включение России в «черный список» по налогам

Включение России в черный список налоговых юрисдикций ЕС можно считать политическим решением, которое никак не отразится на экономике РФ, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что с министерством финансов этот вопрос не обсуждался, но никаких последствия для бюджета и экономики России не будет. Решение Евросоюза Силуанов назвал очередным недружественным шагом.

Минфин прокомментировал решение ЕС внести Россию в черный список налоговых юрисдикций

Ранее Министерство финансов отреагировало на решение Евросоюза включить РФ в серый список налоговых юрисдикций. Брюссель принял решение без консультаций с Москвой, заявили в Минфине. Причины внесения России в этот перечень неизвестны, отметили в финансовом ведомстве.

О своем решении Совет ЕС сообщил 14 февраля. Там отметили, что новое российское законодательство, принятое в 2022 году, якобы не соответствует критериям налогового управления.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзЧерный СписокНалогиАнтон Силуанов
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