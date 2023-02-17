Силуанов прокомментировал включение России в «черный список» по налогам
Включение России в черный список налоговых юрисдикций ЕС можно считать политическим решением, которое никак не отразится на экономике РФ, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает телеканалу «Россия 24».
Он отметил, что с министерством финансов этот вопрос не обсуждался, но никаких последствия для бюджета и экономики России не будет. Решение Евросоюза Силуанов назвал очередным недружественным шагом.
Ранее Министерство финансов отреагировало на решение Евросоюза включить РФ в серый список налоговых юрисдикций. Брюссель принял решение без консультаций с Москвой, заявили в Минфине. Причины внесения России в этот перечень неизвестны, отметили в финансовом ведомстве.
О своем решении Совет ЕС сообщил 14 февраля. Там отметили, что новое российское законодательство, принятое в 2022 году, якобы не соответствует критериям налогового управления.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+14 740 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 140 / сут.
- Запуск новой японской ракеты был отменен за секунды до старта
- СМИ: Украинский конфликт показал необходимость модернизировать промышленный потенциал США
- Плющенко пригрозил сменой флага фигуристами из-за судейства в России
- Силуанов прокомментировал включение России в «черный список» по налогам
- И.о. постпреда России заявил о нежелании «хлопать дверью» в отношениях с Евросоюзом
- Марочко: Киев усиливает оборону в направлении Славянска и Красного Лимана в ДНР
- Командир авиагруппы: Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов
- В Латвии разрешили передавать Украине конфискованные автомобили пьяных водителей
- Экс-советник Пентагона заявил о готовности всего мира сотрудничать с Россией
- Захарова: Лавров был инициатором резолюции СБ ООН по Минским соглашениям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru