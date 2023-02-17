Силуанов прокомментировал включение России в «черный список» по налогам

Ранее Министерство финансов отреагировало на решение Евросоюза включить РФ в серый список налоговых юрисдикций. Брюссель принял решение без консультаций с Москвой, заявили в Минфине. Причины внесения России в этот перечень неизвестны, отметили в финансовом ведомстве.

О своем решении Совет ЕС сообщил 14 февраля. Там отметили, что новое российское законодательство, принятое в 2022 году, якобы не соответствует критериям налогового управления.

