Биткойн несколько раз обновил исторический максимум на фоне выборов в США
Биткоин уже несколько раз обновил исторический максимум на фоне предварительных результатов выборов президента США. После 9 часов утра по московскому времени стоимость первой криптовалюты поднималась до отметки 75,118 тысяч долларов на торговой площадке Binance.
Таким образом биткойн подорожал на 9,34%. По данным на 09:23 мск, он даже ускорил подъём и находился на уровне 75,36 тысяч долларов (+9,82%).
По данным издания The Hill и телеканала Fox News Дональд Трамп преодолел ключевую отметку в 270 голосов выборщиков и победил на выборах президента США. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», его с этим уже поздравили через соцсети президент Сальвадора Найиб Букеле и экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru