Стоимость биткоина на фоне выборов в США превысила рекордные $74,3 тысячи
6 ноября 202407:23
Цена биткоина на фоне президентских выборов в США обновила исторический максимум и взлетела выше $74 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.
По сведениям площадки, криптовалюта подорожала более чем на 9%. К 06:12 мск стоимость биткоина составила $74 367.
Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты — $73 777 — был зафиксирован в марте.
Ранее финансовый эксперт Сергей Михеев допустил, что победа на выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа может спровоцировать резкий рост курса биткоина, пишет «Газета.Ru».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru