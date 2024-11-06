Стоимость биткоина на фоне выборов в США превысила рекордные $74,3 тысячи

Цена биткоина на фоне президентских выборов в США обновила исторический максимум и взлетела выше $74 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.

«Трамп и претензии»: Биткоин пробьет отметку в $100 тысяч вопреки разборкам в США

По сведениям площадки, криптовалюта подорожала более чем на 9%. К 06:12 мск стоимость биткоина составила $74 367.

Предыдущий рекорд стоимости криптовалюты — $73 777 — был зафиксирован в марте.

Ранее финансовый эксперт Сергей Михеев допустил, что победа на выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа может спровоцировать резкий рост курса биткоина, пишет «Газета.Ru».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БиржаКриптовалюта

Горячие новости

Все новости

партнеры