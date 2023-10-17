Силуанов пообещал зеркальный ответ на использование замороженных активов РФ

Глава ведомства напомнил, что в России заморожены средства иностранных резидентов. Москва может начать их использовать, если западные страны примут аналогичное решение в отношении активов РФ, сказал Силуанов.

Блокировка российских активов подорвала доверие к западным институтам, считает министр.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 октября сообщил, что Вашингтон и его союзники приступили к рассмотрению возможных юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов, отмечает «Радиоточка НСН».

