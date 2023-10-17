Силуанов пообещал зеркальный ответ на использование замороженных активов РФ

Россия может дать зеркальный ответ на использование странами Запада замороженных активов РФ. Об этом в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg заявил министр финансов Антон Силуанов.

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Глава ведомства напомнил, что в России заморожены средства иностранных резидентов. Москва может начать их использовать, если западные страны примут аналогичное решение в отношении активов РФ, сказал Силуанов.

Блокировка российских активов подорвала доверие к западным институтам, считает министр.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 октября сообщил, что Вашингтон и его союзники приступили к рассмотрению возможных юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:ЗападАнтон СилуановМинфин РФ

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