Силуанов пообещал не повышать налог на прибыль в 2024 году
У Министерства финансов нет планов повышать налог на прибыль в предстоящем году, заверил глава ведомства Антон Силуанов.
По его словам, Минфин будет рассматривать инициативы от предпринимаетелей по корректировке налоговой политики. Силуанов уточнил, что новые решения возможны только на бюджетный цикл 2025-2026 годов.
«Будем рассматривать Основные направления налоговой политики, бизнес там какие-то предложения готовит, я знаю», - цитирует министра РИА Новости.
С предложением повысить ставку налога на прибыль в ноябре выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он назвал такую меры альтернативой налогу на сверхприбыль компаний.
Ранее Силуанов сообщил, что врамках выплаты налога на сверхприбыль в бюджет России поступило 315 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru