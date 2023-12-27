Силуанов пообещал не повышать налог на прибыль в 2024 году

У Министерства финансов нет планов повышать налог на прибыль в предстоящем году, заверил глава ведомства Антон Силуанов.

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По его словам, Минфин будет рассматривать инициативы от предпринимаетелей по корректировке налоговой политики. Силуанов уточнил, что новые решения возможны только на бюджетный цикл 2025-2026 годов.

«Будем рассматривать Основные направления налоговой политики, бизнес там какие-то предложения готовит, я знаю», - цитирует министра РИА Новости.

С предложением повысить ставку налога на прибыль в ноябре выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он назвал такую меры альтернативой налогу на сверхприбыль компаний.

Ранее Силуанов сообщил, что врамках выплаты налога на сверхприбыль в бюджет России поступило 315 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Государство и бизнесНалогиАнтон СилуановМинфин РФ

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