СМИ: Путин поручил ввести дифференцированную ставку налога на прибыль

Уточняется, что ставка будет зависеть от преференциальных режимов и инвестиционных активностей компании. Президент также поручил проработать отказ от регулярного введения и продления временных мер повышения вывозных таможенных пошлин, сообщает издание со ссылкой на копии поручений Путина.

Правительство совместно с крупнейшими бизнес-объединениями может предложить шаги для создания «устойчивых в долгосрочной перспективе ключевых условий налогообложения» к 15 января. Как заявил Forbes глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, бизнес будет не против повышения ставки налога на прибыль. Однако взамен государство должно увеличить инвестиционные вычеты.

Ранее глава Минфина сообщал, что введение налога на сверхприбыль оказалось удачным решением. По итогу федеральный бюджет получил от бизнеса дополнительно более 300 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».



