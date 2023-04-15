Силуанов пообещал исполнить все бюджетные планы России

Министр финансов России Антон Силуанов заверил, что все бюджетные планы страны будут исполнены. Об этом глава ведомства сказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Силуанов: проект взноса с бизнеса в бюджет РФ представят в ближайшее время

Силуанов выразил уверенность, что низкая цена на нефть не помешает России исполнить бюджетные программы. Ведомство знает, как обеспечить финансовыми ресурсами все планы, подчеркнул министр.

Решившие продать бизнес в России зарубежные компании заплатят налог в размере 10%, сообщил глава финансового ведомства.

Бывший министр труда России Сергей Калашников назвал преждевременной идею ввести «военный налог», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:БюджетАнтон СилуановМинфин РФ

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