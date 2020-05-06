Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Министерство финансов не имеет планов по замораживанию вкладов граждан России. В этом глава Минфина Антон Силуанов заверил в интервью газете «Ведомости». Таким образом он ответил на вопрос, не намерены ли власти заморозить депозиты после введения налога на проценты по вкладам более одного миллиона рублей.
Силуанов также подчеркнул, что кабинет министров сейчас не рассматривает дополнительные инициативы по возможному увеличению налогов.
Что касается налога на проценту по вкладам, то, как напомнил министр, сейчас все россияне платят налог в 13% со своих доходов, и соответственно этот также верно для так называемых пассивных доходов, отмечает Ura.ru.
Таким образом, введение налога на проценты по банковским вкладам размером более 1 миллиона рублей, это - «вопросом справедливости», считает Силуанов. Кроме того, по его словам, граждане с достатком вполне могут заплатить такой сбор, .
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