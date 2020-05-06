Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Министерство финансов не имеет планов по замораживанию вкладов граждан России. В этом глава Минфина Антон Силуанов заверил в интервью газете «Ведомости». Таким образом он ответил на вопрос, не намерены ли власти заморозить депозиты после введения налога на проценты по вкладам более одного миллиона рублей.

Силуанов также подчеркнул, что кабинет министров сейчас не рассматривает дополнительные инициативы по возможному увеличению налогов.