Силуанов оценил «крутизну» сегодняшнего Минфина

Сегодняшний российский Минфин «покруче» того ведомства, которые было десять лет назад. Об этом заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе конференции ЦБ «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра», сообщило агентство РИА Новости.

Силуанов: ЦБ и Минфин пока не договорились по урегулированию криптовалюты

В своем выступлении политик напомнил, как было принято решение о передаче в ведение Центробанка функций Федеральной службы по финансовым рискам (ФСФР). Силуанов подчеркнул, что тогда ЦБ был мощным институтом с кадрами, финансами и ресурсами в отличие от «хилой» ФСФР.

Министр указал на то, что сегодня он не согласился бы с подобным решением, поскольку сегодня Минфин обладает когда более серьезными возможностями и успешно взаимодействует с Центробанком.

Ранее Силуанов заявил, что по окончании 2023 года российская экономика может вырасти на 2,5% или даже больше. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:ЦентробанкМинфин РФАнтон Силуанов

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