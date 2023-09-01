Силуанов оценил «крутизну» сегодняшнего Минфина

В своем выступлении политик напомнил, как было принято решение о передаче в ведение Центробанка функций Федеральной службы по финансовым рискам (ФСФР). Силуанов подчеркнул, что тогда ЦБ был мощным институтом с кадрами, финансами и ресурсами в отличие от «хилой» ФСФР.

Министр указал на то, что сегодня он не согласился бы с подобным решением, поскольку сегодня Минфин обладает когда более серьезными возможностями и успешно взаимодействует с Центробанком.

Ранее Силуанов заявил, что по окончании 2023 года российская экономика может вырасти на 2,5% или даже больше. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

