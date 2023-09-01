Силуанов: ЦБ и Минфин пока не договорились по валютному контролю

Банк России и Минфин до сих пор не смогли прийти к согласию по теме валютного контроля, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, сначала Центробанк занимал консервативную позицию по этому вопросу, а Минфин более либеральную, но со временем все перевернулось. Теперь министерство выступает с консервативных позиций, а ЦБ предлагает более либеральный взгляд на эту сферу.

«Но ничего страшного, мы все равно, я уверен, найдем совместные решения и сблизимся», — отметил министр.

Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, валютные ограничения не должны создавать сложности для наших экономических субъектов, агентов, которые с большим трудом, но находят способы и расчетов, и ведения экономической деятельности.

Ранее президент РФ Владимир Путин образовал рабочую группу для создания новых механизмов валютного регулирования, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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