Силуанов: ЦБ и Минфин пока не договорились по валютному контролю

По его словам, сначала Центробанк занимал консервативную позицию по этому вопросу, а Минфин более либеральную, но со временем все перевернулось. Теперь министерство выступает с консервативных позиций, а ЦБ предлагает более либеральный взгляд на эту сферу.

«Но ничего страшного, мы все равно, я уверен, найдем совместные решения и сблизимся», — отметил министр.

Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, валютные ограничения не должны создавать сложности для наших экономических субъектов, агентов, которые с большим трудом, но находят способы и расчетов, и ведения экономической деятельности.

Ранее президент РФ Владимир Путин образовал рабочую группу для создания новых механизмов валютного регулирования, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

