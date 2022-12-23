Силуанов объяснил причины ослабления рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил нынешнюю тенденцию к ослаблению национальной валюты, сообщает РИА Новости.

Курс доллара опустился ниже 69 рублей

По его словам, это связано с ростом импорта в страну. Отмечается, что введение ограничений на нефть и газ существенно не сказываются на российском рынке.

«Наверняка ограничения, которые были введены на нефть, на газ, с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют», — отметил глава Минфина.

Ранее эксперт заявил, что российская национальная валюта перестанет слабеть, как только продавцы и покупатели найдут новый баланс. Сокращение нефтяного экспорта из-за санкций совпало с традиционным перед Новым годом ростом спроса на импорт.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:ВалютаРубльМинфинАнтон Силуанов
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