Силуанов объяснил причины ослабления рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил нынешнюю тенденцию к ослаблению национальной валюты, сообщает РИА Новости.
По его словам, это связано с ростом импорта в страну. Отмечается, что введение ограничений на нефть и газ существенно не сказываются на российском рынке.
«Наверняка ограничения, которые были введены на нефть, на газ, с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют», — отметил глава Минфина.
Ранее эксперт заявил, что российская национальная валюта перестанет слабеть, как только продавцы и покупатели найдут новый баланс. Сокращение нефтяного экспорта из-за санкций совпало с традиционным перед Новым годом ростом спроса на импорт.
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