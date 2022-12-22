Курс доллара опустился ниже 69 рублей

Так, по данным на 17:24 мск, курс доллара терял 2,89% и опустился до 68,94 рубля. К 17:35 мск курс замедлил снижение на 2,17% и находился на уровне 69,45 рубля.

Ранее «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова сообщал, что россиянам в 2023 году не стоит покупать валюты недружественных стран на фоне возможного ужесточения санкций, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

