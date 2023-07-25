Силуанов объяснил, почему Россия не может напечатать много денег

По его словам, именно печать необеспеченных денег привела к тому, что в США и Евросоюзе вырос госдолг и разогналась инфляция, а аналитики предсказывают им рецессию к концу года.

«Обманчивое ощущение, что можно просто напечатать сколько угодно денег и ничего не произойдёт», — указал министр.

Силуанов добавил, что рубль не является резервной валютой, поэтому в случае печати и раздачи «вертолётных денег» Россия столкнётся с ещё более серьёзными проблемами, чем в США или ЕС.

Ранее в Росстате заявили, что по состоянию на 17 июля инфляция в России ускорилась до 3,64%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

