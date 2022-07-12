Силуанов: Необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования

Изменение курса рубля стоит бюджету России около 130 миллиардов доходов за каждый рубль к доллару, сообщают «Ведомости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

Стало известно о ловушке, связанной с обвалом рубля

По его словам, нужна система предсказуемого курсообразования в рамках бюджетного правила. «Да, курс у нас плавающий, поэтому сильный платежный баланс в результате снижения импорта, хороших поступлений от продажи энергоресурсов и ограничений по капитальным операциям давит на укрепление рубля», — заявил глава Минфина.

Как отметил Силуанов, министерство видит и беспокойство отечественных экспортеров, которые зависят от экспортной выручки, которая в рублях сокращается.

Он также заявил, что закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, которые были предусмотрены бюджетным правилом, сейчас невозможны, и в обозримом будущем ситуация не изменится.

Напомним, текущий курс рубля остается достаточно крепким, хотя рубль за последние три сессии и потерял более 15% в стоимости.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:РубльАнтон Силуанов
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