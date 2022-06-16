Силуанов: Нефтегазовые доходы России превысили 182%

Россия сейчас получает больше доходов, чем год назад, заявил в четверг на полях Петербургского международного экономического форума глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, текущий профицит федерального бюджета составляет около 840 млрд рублей.

Силуанов отметил, что это связано с тем, что нефтегазовые доходы страны превысили 182% по сравнению с прошлым годом.

«В целом у нас по бюджету профицит условный, потому что все траты пойдут в четвертом квартале, когда нам придется задействовать все ресурсы», - пояснил министр.

Он также сообщил, что Минфин оценивает дефицит федерального бюджета по итогам текущего года до 2% ВВП.

Силуанов назвал способ расчета по госдолгу России

Силуанов также подчеркнул, что сейчас нужно смотреть на потенциальную возможность по объемам экспорта углеводорода, а не реагировать, как раньше, только на изменение цен на нефть и газ.

Ранее Силуанов заявил, что запрет на вывод средств иностранцев из России сохранится, пока международные резервы страны будут заморожены.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:РоссияБюджетМинфин РФАнтон Силуанов
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