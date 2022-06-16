Силуанов: Нефтегазовые доходы России превысили 182%
Россия сейчас получает больше доходов, чем год назад, заявил в четверг на полях Петербургского международного экономического форума глава Минфина РФ Антон Силуанов.
По его словам, текущий профицит федерального бюджета составляет около 840 млрд рублей.
Силуанов отметил, что это связано с тем, что нефтегазовые доходы страны превысили 182% по сравнению с прошлым годом.
«В целом у нас по бюджету профицит условный, потому что все траты пойдут в четвертом квартале, когда нам придется задействовать все ресурсы», - пояснил министр.
Он также сообщил, что Минфин оценивает дефицит федерального бюджета по итогам текущего года до 2% ВВП.
Силуанов также подчеркнул, что сейчас нужно смотреть на потенциальную возможность по объемам экспорта углеводорода, а не реагировать, как раньше, только на изменение цен на нефть и газ.
Ранее Силуанов заявил, что запрет на вывод средств иностранцев из России сохранится, пока международные резервы страны будут заморожены.
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