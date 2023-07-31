Силуанов назвал торговый баланс основным фактором ослабления рубля

«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет», — отметил министр.

По словам Силуанова, для Минфина принципиален предсказуемый курс российской валюты. Министр указал, что от слабого рубля бюджет получает больше дополнительных доходов, однако курс влияет на инфляцию, и для поддержки населения потребуется больше затрат на индексацию различных выплат из бюджета. Как отметил глава Минфина, держать рубль и регулировать курс на рынке — «не вариант».

«Это требует трат золотовалютных резервов и искажает условия ведения внешней торговли. Мы отошли от этого, курс у нас плавающий», — подчеркнул Силуанов.

Между тем экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода спрогнозировал, что на курс рубля в августе могут повлиять инфляция и цены на нефть в мире на фоне решений ОПЕК, сообщает телеканал «360».

