Силуанов назвал торговый баланс основным фактором ослабления рубля
Недавнее ослабление курса рубля связано прежде всего с торговым балансом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом глава Минфина рассказал в интервью ТАСС.
«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет», — отметил министр.
По словам Силуанова, для Минфина принципиален предсказуемый курс российской валюты. Министр указал, что от слабого рубля бюджет получает больше дополнительных доходов, однако курс влияет на инфляцию, и для поддержки населения потребуется больше затрат на индексацию различных выплат из бюджета. Как отметил глава Минфина, держать рубль и регулировать курс на рынке — «не вариант».
«Это требует трат золотовалютных резервов и искажает условия ведения внешней торговли. Мы отошли от этого, курс у нас плавающий», — подчеркнул Силуанов.
Между тем экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода спрогнозировал, что на курс рубля в августе могут повлиять инфляция и цены на нефть в мире на фоне решений ОПЕК, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru