Стало известно, каким будет курс рубля в августе
В августе российская национальная валюта столкнется с рядом ключевых факторов, которые повлияют на курс, сообщает «Российская газета» со ссылкой на экономиста Андрея Лободу.
По его словам, в последний месяц лета не ожидается заседаний ФРС, ЕЦБ и Центробанка России по процентным ставкам. По этой причине рубль не будет ориентироваться на этот фактор. Эксперт считает, что необходимо обратить пристальное внимание на стоимость нефти. По его словам, новости с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК и ежемесячный доклад этой организации могут повлиять на курс рубля.
Также немаловажное значение имеют данные по июльской инфляции. В случае ее «разгона» Банк РФ может решить повысить ключевую ставку, что может поспособствовать укреплению рубля.
К началу сентября курс доллара будет в диапазоне 88-95 рублей, а курс евро — 97-105 рублей.
Ранее стало известно, что россияне в текущем году стали чаще продавать наличную валюту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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