Стало известно, каким будет курс рубля в августе

По его словам, в последний месяц лета не ожидается заседаний ФРС, ЕЦБ и Центробанка России по процентным ставкам. По этой причине рубль не будет ориентироваться на этот фактор. Эксперт считает, что необходимо обратить пристальное внимание на стоимость нефти. По его словам, новости с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК и ежемесячный доклад этой организации могут повлиять на курс рубля.

Также немаловажное значение имеют данные по июльской инфляции. В случае ее «разгона» Банк РФ может решить повысить ключевую ставку, что может поспособствовать укреплению рубля.

К началу сентября курс доллара будет в диапазоне 88-95 рублей, а курс евро — 97-105 рублей.

Ранее стало известно, что россияне в текущем году стали чаще продавать наличную валюту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

