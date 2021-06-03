Силуанов назвал перегретую инфляцию угрозой рублю, зарплатам и выплатам

Рост темпов инфляции в России говорит о «перегреве» и необходимости оперативной нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики. Такую точку зрения министр финансов Антон Силуанов озвучил на Петербургском международном экономическом форуме.

Силуанов констатировал высокий уровень инфляции даже по официальной статистике. «У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш (4%)», - отметил министр. По его словам, такое положение вещей приведёт к обесценению расходов, денег, социальных выплат и заработной платы, передаёт RT.

«Занижают вдвое»: Делягин поддержал подозрения Миронова насчёт инфляции

Для нормализации ситуации Силуанов предлагает предпринять быстрые шаги в бюджетной и денежно-кредитной политике. На этой же сессии ПМЭФ глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что государственное регулирование цен не сможет сдержать ускорение инфляции и, как результат, повышение ставок регулятором с целью нормализации денежно-кредитной политики.

По данным Росстата на 24 мая, инфляция с начала года в стране составила 3,2%. В апреле правительство прогнозировало инфляцию в 4,3% по итогам всего года, Центробанк озвучивал коридор 4,7-5,2%.

Ранее экономисты рассказали НСН, какие факторы препятствуют искоренению нищеты в России, и что с этим делать.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:ЭкономикаСилуановИнфляция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры