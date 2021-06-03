Силуанов назвал перегретую инфляцию угрозой рублю, зарплатам и выплатам
Рост темпов инфляции в России говорит о «перегреве» и необходимости оперативной нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики. Такую точку зрения министр финансов Антон Силуанов озвучил на Петербургском международном экономическом форуме.
Силуанов констатировал высокий уровень инфляции даже по официальной статистике. «У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш (4%)», - отметил министр. По его словам, такое положение вещей приведёт к обесценению расходов, денег, социальных выплат и заработной платы, передаёт RT.
Для нормализации ситуации Силуанов предлагает предпринять быстрые шаги в бюджетной и денежно-кредитной политике. На этой же сессии ПМЭФ глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что государственное регулирование цен не сможет сдержать ускорение инфляции и, как результат, повышение ставок регулятором с целью нормализации денежно-кредитной политики.
По данным Росстата на 24 мая, инфляция с начала года в стране составила 3,2%. В апреле правительство прогнозировало инфляцию в 4,3% по итогам всего года, Центробанк озвучивал коридор 4,7-5,2%.
Ранее экономисты рассказали НСН, какие факторы препятствуют искоренению нищеты в России, и что с этим делать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+17 765 / сут.
Умерли
123 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+18 403 / сут.
- Фильм Кирилла Серебренникова вошел в программу Каннского фестиваля
- Кириенко заявил, что лекции марафона «Новое знание» посмотрели более 70 млн раз
- В Петербурге задержан обокравший писателя Пелевина вор
- Россия договорилась о производстве в Бахрейне вакцины «Спутник V»
- В Минпросвещения рассказали о создании «белого интернета» для школьников
- ФАС и операторы связи договорились о противодействии спам-звонкам
- Чубайс призвал к 100% перестройке экономики России
- В ВОЗ заявили, что россияне пьют меньше алкоголя, чем французы или итальянцы
- Кабмин РФ расширил период действия программы детского кешбэка
- Силуанов назвал перегретую инфляцию угрозой рублю, зарплатам и выплатам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru