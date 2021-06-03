Силуанов назвал перегретую инфляцию угрозой рублю, зарплатам и выплатам

Рост темпов инфляции в России говорит о «перегреве» и необходимости оперативной нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики. Такую точку зрения министр финансов Антон Силуанов озвучил на Петербургском международном экономическом форуме.

Силуанов констатировал высокий уровень инфляции даже по официальной статистике. «У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш (4%)», - отметил министр. По его словам, такое положение вещей приведёт к обесценению расходов, денег, социальных выплат и заработной платы, передаёт RT.