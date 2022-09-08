Силуанов назвал формулу финансового суверенитета для России
Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал очень важной для Россию тему финансового суверенитета, сообщает РИА Новости.
Выступая на Московском финансовом форуме он заявил, что его формула - это «жить по средствам и не ходить с протянутой рукой».
«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой, я бы так сказал... Потому, что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только: дадут нам в долг или нет», - пояснил министр.
Ранее Силуанов заявил, что Минфин России готов покупать валюту дружественных стран для влияния на курс рубля к евро и доллару, сообщает RT.
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