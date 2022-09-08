Силуанов назвал формулу финансового суверенитета для России

Выступая на Московском финансовом форуме он заявил, что его формула - это «жить по средствам и не ходить с протянутой рукой».

«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой, я бы так сказал... Потому, что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только: дадут нам в долг или нет», - пояснил министр.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин России готов покупать валюту дружественных стран для влияния на курс рубля к евро и доллару, сообщает RT.

