Силуанов назвал формулу финансового суверенитета для России

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал очень важной для Россию тему финансового суверенитета, сообщает РИА Новости.

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Выступая на Московском финансовом форуме он заявил, что его формула - это «жить по средствам и не ходить с протянутой рукой».

«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой, я бы так сказал... Потому, что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только: дадут нам в долг или нет», - пояснил министр.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин России готов покупать валюту дружественных стран для влияния на курс рубля к евро и доллару, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансыРоссияМинфин РФАнтон Силуанов
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