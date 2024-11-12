Силуанов: Наличные деньги в России не исчезнут
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что наличные деньги полностью не исчезнут. При этом он признал, что необходимость в них будет постепенно сокращаться.
Глава минфина сказал в интервью проекту «ТАСС Дети», что большая часть россиян для расчетов использует банковские карты. Этот тренд продолжится и в будущем. По мнению Силуанова, наличные деньги заменят безналичные и цифровые платежи.
Также глава министерства считает, что жителям России не нужны доллары, а следует использовать рубли. по его словам, хранить свои сбережения стоит в облигациях федерального займа и участвовать в программе долгосрочных сбережений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru