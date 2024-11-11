Экономист Копылова предупредила россиян о росте цен в декабре
Цены в России в декабре текущего года могут вырасти на 12,5%. Об этом «Газете.Ru» заявила доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова.
По её словам, из-за ключевой ставки Центробанка РФ в 21% у более 60% компаний платежи по их долгу превышают операционную доходность. Из-за того, что они работают в убыток предложения товаров могут сократиться, а цены, как следствие, увеличиться.
Она указала, что подобная ситуация была в 2014 году, и в случае повторения данного сценария инфляция по итогам 2024 года может достичь 12,5% годовых.
«Россиянам в условиях роста цен нужно искать вторую работу... если есть возможность приобретать необходимые товары длительного пользования, не стоит откладывать такие покупки», — посоветовала Копылова.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что индексация пенсий не может обеспечить пожилым гражданам комфортный уровень жизни из-за роста цен, сообщает RT.
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- Экономист Копылова предупредила россиян о росте цен в декабре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru