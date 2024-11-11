Экономист Копылова предупредила россиян о росте цен в декабре

По её словам, из-за ключевой ставки Центробанка РФ в 21% у более 60% компаний платежи по их долгу превышают операционную доходность. Из-за того, что они работают в убыток предложения товаров могут сократиться, а цены, как следствие, увеличиться.

Она указала, что подобная ситуация была в 2014 году, и в случае повторения данного сценария инфляция по итогам 2024 года может достичь 12,5% годовых.

«Россиянам в условиях роста цен нужно искать вторую работу... если есть возможность приобретать необходимые товары длительного пользования, не стоит откладывать такие покупки», — посоветовала Копылова.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что индексация пенсий не может обеспечить пожилым гражданам комфортный уровень жизни из-за роста цен, сообщает RT.

